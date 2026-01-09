- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
93
Kârla kapanan işlemler:
79 (84.94%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (15.05%)
En iyi işlem:
35.96 USD
En kötü işlem:
-21.08 USD
Brüt kâr:
175.77 USD (14 140 pips)
Brüt zarar:
-98.49 USD (8 662 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (33.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44.98 USD (3)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
68.00%
Maks. mevduat yükü:
4.92%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
2.44
Alış işlemleri:
56 (60.22%)
Satış işlemleri:
37 (39.78%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
0.83 USD
Ortalama kâr:
2.22 USD
Ortalama zarar:
-7.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-7.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.08 USD (1)
Aylık büyüme:
-3.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.87 USD
Maksimum:
31.69 USD (48.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.12% (31.67 USD)
Varlığa göre:
5.94% (34.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|77
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35.96 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +33.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.84 × 6845
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.61 × 1506
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
İnceleme yok
