리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 TDMarkets-Primary 0.00 × 1 DerivSVG-Server 0.00 × 1 JunoMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 1.25 × 8 FusionMarkets-Live 2.84 × 6855 FPMarkets-Live 3.00 × 1 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 FPMarketsLLC-Live 3.83 × 12 OxSecurities-Live 4.00 × 1 RoboForex-ECN 5.24 × 46 GOMarketsIntl-Live 5.25 × 64 ICMarketsSC-MT5 5.36 × 14 ForexTimeFXTM-Live01 6.26 × 167 CapitalPointTrading-MT5-4 6.68 × 56 Exness-MT5Real26 6.94 × 143 ICMarketsSC-MT5-4 7.61 × 1507 Exness-MT5Real23 7.69 × 29 BlueberryMarkets-Live 8.17 × 6 ECMarkets-MT5-Live01 8.50 × 88 Exness-MT5Real31 8.79 × 217 VantageInternational-Live 10 9.00 × 1 Exness-MT5Real12 9.08 × 112 FxPro-MT5 Live02 9.33 × 39 48 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오