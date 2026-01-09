- 자본
- 축소
트레이드:
100
이익 거래:
85 (85.00%)
손실 거래:
15 (15.00%)
최고의 거래:
35.96 USD
최악의 거래:
-273.96 USD
총 수익:
198.73 USD (14 844 pips)
총 손실:
-372.89 USD (17 824 pips)
연속 최대 이익:
17 (33.05 USD)
연속 최대 이익:
44.98 USD (3)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
32.24%
최대 입금량:
21.17%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
42
평균 유지 시간:
45 분
회복 요인:
-0.64
롱(주식매수):
62 (62.00%)
숏(주식차입매도):
38 (38.00%)
수익 요인:
0.53
기대수익:
-1.74 USD
평균 이익:
2.34 USD
평균 손실:
-24.86 USD
연속 최대 손실:
3 (-7.10 USD)
연속 최대 손실:
-273.96 USD (1)
월별 성장률:
-33.32%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
196.75 USD
최대한의:
274.10 USD (199.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.49% (202.50 USD)
자본금별:
48.51% (283.13 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|100
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-174
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +35.96 USD
최악의 거래: -274 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +33.05 USD
연속 최대 손실: -7.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.84 × 6855
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.61 × 1507
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
리뷰 없음
