Total de Trades:
95
Transacciones Rentables:
80 (84.21%)
Transacciones Irrentables:
15 (15.79%)
Mejor transacción:
35.96 USD
Peor transacción:
-273.96 USD
Beneficio Bruto:
178.94 USD (14 247 pips)
Pérdidas Brutas:
-372.52 USD (17 824 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (33.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
44.98 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
53.72%
Carga máxima del depósito:
8.98%
Último trade:
47 minutos
Trades a la semana:
38
Tiempo medio de espera:
47 minutos
Factor de Recuperación:
-0.71
Transacciones Largas:
57 (60.00%)
Transacciones Cortas:
38 (40.00%)
Factor de Beneficio:
0.48
Beneficio Esperado:
-2.04 USD
Beneficio medio:
2.24 USD
Pérdidas medias:
-24.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-7.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-273.96 USD (1)
Crecimiento al mes:
-37.22%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
196.75 USD
Máxima:
274.10 USD (199.56%)
Reducción relativa:
De balance:
49.49% (202.50 USD)
De fondos:
48.51% (283.13 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-194
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-3.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +35.96 USD
Peor transacción: -274 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +33.05 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.10 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.84 × 6854
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.61 × 1507
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.76 × 1014
otros 48...
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-44%
0
0
USD
USD
313
USD
USD
6
100%
95
84%
54%
0.48
-2.04
USD
USD
49%
1:500