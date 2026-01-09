SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Flash Scalping AI
Mochamad Ilham Fatahillah

Flash Scalping AI

Mochamad Ilham Fatahillah
0 comentarios
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -44%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
95
Transacciones Rentables:
80 (84.21%)
Transacciones Irrentables:
15 (15.79%)
Mejor transacción:
35.96 USD
Peor transacción:
-273.96 USD
Beneficio Bruto:
178.94 USD (14 247 pips)
Pérdidas Brutas:
-372.52 USD (17 824 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (33.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
44.98 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
53.72%
Carga máxima del depósito:
8.98%
Último trade:
47 minutos
Trades a la semana:
38
Tiempo medio de espera:
47 minutos
Factor de Recuperación:
-0.71
Transacciones Largas:
57 (60.00%)
Transacciones Cortas:
38 (40.00%)
Factor de Beneficio:
0.48
Beneficio Esperado:
-2.04 USD
Beneficio medio:
2.24 USD
Pérdidas medias:
-24.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-7.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-273.96 USD (1)
Crecimiento al mes:
-37.22%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
196.75 USD
Máxima:
274.10 USD (199.56%)
Reducción relativa:
De balance:
49.49% (202.50 USD)
De fondos:
48.51% (283.13 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 95
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -194
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -3.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +35.96 USD
Peor transacción: -274 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +33.05 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.84 × 6854
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
OxSecurities-Live
4.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.61 × 1507
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
ICMarketsSC-MT5-2
9.76 × 1014
otros 48...
No hay comentarios
2026.01.12 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.09 20:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 19:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 19:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 16:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 16:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
