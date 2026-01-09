- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
93
Negociações com lucro:
79 (84.94%)
Negociações com perda:
14 (15.05%)
Melhor negociação:
35.96 USD
Pior negociação:
-21.08 USD
Lucro bruto:
175.77 USD (14 140 pips)
Perda bruta:
-98.49 USD (8 662 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (33.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
44.98 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
68.00%
Depósito máximo carregado:
4.92%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
37
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
2.44
Negociações longas:
56 (60.22%)
Negociações curtas:
37 (39.78%)
Fator de lucro:
1.78
Valor esperado:
0.83 USD
Lucro médio:
2.22 USD
Perda média:
-7.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-7.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.08 USD (1)
Crescimento mensal:
-3.98%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
25.87 USD
Máximo:
31.69 USD (48.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.12% (31.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.94% (34.65 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|77
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|5.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +35.96 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +33.05 USD
Máxima perda consecutiva: -7.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.84 × 6845
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.61 × 1506
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
48 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
4%
0
0
USD
USD
584
USD
USD
6
100%
93
84%
68%
1.78
0.83
USD
USD
48%
1:500