SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Flash Scalping AI
Mochamad Ilham Fatahillah

Flash Scalping AI

Mochamad Ilham Fatahillah
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 4%
FusionMarkets-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
93
Gewinntrades:
79 (84.94%)
Verlusttrades:
14 (15.05%)
Bester Trade:
35.96 USD
Schlechtester Trade:
-21.08 USD
Bruttoprofit:
175.77 USD (14 140 pips)
Bruttoverlust:
-98.49 USD (8 662 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (33.05 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
44.98 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
68.00%
Max deposit load:
4.92%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
37
Durchschn. Haltezeit:
14 Minuten
Erholungsfaktor:
2.44
Long-Positionen:
56 (60.22%)
Short-Positionen:
37 (39.78%)
Profit-Faktor:
1.78
Mathematische Gewinnerwartung:
0.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-7.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-21.08 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-3.98%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
25.87 USD
Maximaler:
31.69 USD (48.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
48.12% (31.67 USD)
Kapital:
5.94% (34.65 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 77
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 5.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +35.96 USD
Schlechtester Trade: -21 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +33.05 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.84 × 6845
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
OxSecurities-Live
4.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.61 × 1506
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
noch 48 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.09 20:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 19:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 19:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 16:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 16:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Flash Scalping AI
30 USD pro Monat
4%
0
0
USD
584
USD
6
100%
93
84%
68%
1.78
0.83
USD
48%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.