- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
93
Profit Trade:
79 (84.94%)
Loss Trade:
14 (15.05%)
Best Trade:
35.96 USD
Worst Trade:
-21.08 USD
Profitto lordo:
175.77 USD (14 140 pips)
Perdita lorda:
-98.49 USD (8 662 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (33.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.98 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
68.00%
Massimo carico di deposito:
4.92%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
2.44
Long Trade:
56 (60.22%)
Short Trade:
37 (39.78%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
0.83 USD
Profitto medio:
2.22 USD
Perdita media:
-7.04 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-7.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.08 USD (1)
Crescita mensile:
-3.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.87 USD
Massimale:
31.69 USD (48.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.12% (31.67 USD)
Per equità:
5.94% (34.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|77
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.96 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +33.05 USD
Massima perdita consecutiva: -7.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.84 × 6845
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.61 × 1506
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
584
USD
USD
6
100%
93
84%
68%
1.78
0.83
USD
USD
48%
1:500