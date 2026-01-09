- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
93
利益トレード:
79 (84.94%)
損失トレード:
14 (15.05%)
ベストトレード:
35.96 USD
最悪のトレード:
-21.08 USD
総利益:
175.77 USD (14 140 pips)
総損失:
-98.49 USD (8 662 pips)
最大連続の勝ち:
17 (33.05 USD)
最大連続利益:
44.98 USD (3)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
68.00%
最大入金額:
4.92%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
37
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
2.44
長いトレード:
56 (60.22%)
短いトレード:
37 (39.78%)
プロフィットファクター:
1.78
期待されたペイオフ:
0.83 USD
平均利益:
2.22 USD
平均損失:
-7.04 USD
最大連続の負け:
3 (-7.10 USD)
最大連続損失:
-21.08 USD (1)
月間成長:
-3.98%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
25.87 USD
最大の:
31.69 USD (48.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.12% (31.67 USD)
エクイティによる:
5.94% (34.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|77
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|5.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +35.96 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +33.05 USD
最大連続損失: -7.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.84 × 6845
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.61 × 1506
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
48 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
4%
0
0
USD
USD
584
USD
USD
6
100%
93
84%
68%
1.78
0.83
USD
USD
48%
1:500