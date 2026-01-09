- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
93
盈利交易:
79 (84.94%)
亏损交易:
14 (15.05%)
最好交易:
35.96 USD
最差交易:
-21.08 USD
毛利:
175.77 USD (14 140 pips)
毛利亏损:
-98.49 USD (8 662 pips)
最大连续赢利:
17 (33.05 USD)
最大连续盈利:
44.98 USD (3)
夏普比率:
0.15
交易活动:
68.00%
最大入金加载:
4.92%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
2.44
长期交易:
56 (60.22%)
短期交易:
37 (39.78%)
利润因子:
1.78
预期回报:
0.83 USD
平均利润:
2.22 USD
平均损失:
-7.04 USD
最大连续失误:
3 (-7.10 USD)
最大连续亏损:
-21.08 USD (1)
每月增长:
-3.98%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
25.87 USD
最大值:
31.69 USD (48.15%)
相对跌幅:
结余:
48.12% (31.67 USD)
净值:
5.94% (34.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|77
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +35.96 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +33.05 USD
最大连续亏损: -7.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.84 × 6845
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.61 × 1506
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
没有评论
