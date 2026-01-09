- Прирост
Всего трейдов:
93
Прибыльных трейдов:
79 (84.94%)
Убыточных трейдов:
14 (15.05%)
Лучший трейд:
35.96 USD
Худший трейд:
-21.08 USD
Общая прибыль:
175.77 USD (14 140 pips)
Общий убыток:
-98.49 USD (8 662 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (33.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
44.98 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
66.81%
Макс. загрузка депозита:
4.92%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
2.44
Длинных трейдов:
56 (60.22%)
Коротких трейдов:
37 (39.78%)
Профит фактор:
1.78
Мат. ожидание:
0.83 USD
Средняя прибыль:
2.22 USD
Средний убыток:
-7.04 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-7.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.08 USD (1)
Прирост в месяц:
-3.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25.87 USD
Максимальная:
31.69 USD (48.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.12% (31.67 USD)
По эквити:
5.94% (34.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|77
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +35.96 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +33.05 USD
Макс. убыток в серии: -7.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.84 × 6845
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.61 × 1506
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
еще 48...
Нет отзывов
