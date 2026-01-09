СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Flash Scalping AI
Mochamad Ilham Fatahillah

Flash Scalping AI

Mochamad Ilham Fatahillah
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 4%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
93
Прибыльных трейдов:
79 (84.94%)
Убыточных трейдов:
14 (15.05%)
Лучший трейд:
35.96 USD
Худший трейд:
-21.08 USD
Общая прибыль:
175.77 USD (14 140 pips)
Общий убыток:
-98.49 USD (8 662 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (33.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
44.98 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
66.81%
Макс. загрузка депозита:
4.92%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
2.44
Длинных трейдов:
56 (60.22%)
Коротких трейдов:
37 (39.78%)
Профит фактор:
1.78
Мат. ожидание:
0.83 USD
Средняя прибыль:
2.22 USD
Средний убыток:
-7.04 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-7.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.08 USD (1)
Прирост в месяц:
-3.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25.87 USD
Максимальная:
31.69 USD (48.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.12% (31.67 USD)
По эквити:
5.94% (34.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 77
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +35.96 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +33.05 USD
Макс. убыток в серии: -7.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.84 × 6845
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
OxSecurities-Live
4.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.61 × 1506
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
еще 48...
Нет отзывов
2026.01.09 20:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 19:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 19:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 16:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 16:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.