İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
18 (94.73%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (5.26%)
En iyi işlem:
18.70 USD
En kötü işlem:
-8.76 USD
Brüt kâr:
132.13 USD (13 203 pips)
Brüt zarar:
-8.76 USD (876 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (60.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
71.17 USD (8)
Sharpe oranı:
1.06
Alım-satım etkinliği:
12.05%
Maks. mevduat yükü:
21.03%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
14.08
Alış işlemleri:
8 (42.11%)
Satış işlemleri:
11 (57.89%)
Kâr faktörü:
15.08
Beklenen getiri:
6.49 USD
Ortalama kâr:
7.34 USD
Ortalama zarar:
-8.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-8.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.76 USD (1)
Aylık büyüme:
86.48%
Algo alım-satım:
36%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8.76 USD (4.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.15% (8.76 USD)
Varlığa göre:
30.39% (71.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.70 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +60.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
网络趋势，EA辅助止赢止损，最大手数不超0.05
İnceleme yok