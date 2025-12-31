- 成長
トレード:
16
利益トレード:
15 (93.75%)
損失トレード:
1 (6.25%)
ベストトレード:
18.70 USD
最悪のトレード:
-8.76 USD
総利益:
105.67 USD (10 557 pips)
総損失:
-8.76 USD (876 pips)
最大連続の勝ち:
10 (60.96 USD)
最大連続利益:
60.96 USD (10)
シャープレシオ:
1.00
取引アクティビティ:
12.05%
最大入金額:
17.07%
最近のトレード:
17 分前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
56 分
リカバリーファクター:
11.06
長いトレード:
5 (31.25%)
短いトレード:
11 (68.75%)
プロフィットファクター:
12.06
期待されたペイオフ:
6.06 USD
平均利益:
7.04 USD
平均損失:
-8.76 USD
最大連続の負け:
1 (-8.76 USD)
最大連続損失:
-8.76 USD (1)
月間成長:
65.52%
アルゴリズム取引:
37%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
8.76 USD (4.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.15% (8.76 USD)
エクイティによる:
25.09% (50.59 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|97
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|9.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18.70 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +60.96 USD
最大連続損失: -8.76 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real35
|5.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|5.40 × 5
|
STARTRADERINTL-Live
|12.00 × 11
网络趋势，EA辅助止赢止损，最大手数不超0.05
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
66%
0
0
USD
USD
209
USD
USD
1
37%
16
93%
12%
12.06
6.06
USD
USD
25%
1:500