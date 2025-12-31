- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
15 (93.75%)
Negociações com perda:
1 (6.25%)
Melhor negociação:
18.70 USD
Pior negociação:
-8.76 USD
Lucro bruto:
105.67 USD (10 557 pips)
Perda bruta:
-8.76 USD (876 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (60.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
60.96 USD (10)
Índice de Sharpe:
1.00
Atividade de negociação:
12.05%
Depósito máximo carregado:
17.07%
Último negócio:
4 minutos atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
56 minutos
Fator de recuperação:
11.06
Negociações longas:
5 (31.25%)
Negociações curtas:
11 (68.75%)
Fator de lucro:
12.06
Valor esperado:
6.06 USD
Lucro médio:
7.04 USD
Perda média:
-8.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-8.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.76 USD (1)
Crescimento mensal:
65.52%
Algotrading:
37%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
8.76 USD (4.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.15% (8.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.09% (50.59 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|97
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|9.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.70 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +60.96 USD
Máxima perda consecutiva: -8.76 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real35
|5.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|5.40 × 5
|
STARTRADERINTL-Live
|12.00 × 11
网络趋势，EA辅助止赢止损，最大手数不超0.05
Sem comentários
