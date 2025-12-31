- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
14 (93.33%)
Transacciones Irrentables:
1 (6.67%)
Mejor transacción:
18.70 USD
Peor transacción:
-8.76 USD
Beneficio Bruto:
98.40 USD (9 831 pips)
Pérdidas Brutas:
-8.76 USD (876 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (60.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
60.96 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.98
Actividad comercial:
12.05%
Carga máxima del depósito:
17.07%
Último trade:
7 minutos
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
59 minutos
Factor de Recuperación:
10.23
Transacciones Largas:
4 (26.67%)
Transacciones Cortas:
11 (73.33%)
Factor de Beneficio:
11.23
Beneficio Esperado:
5.98 USD
Beneficio medio:
7.03 USD
Pérdidas medias:
-8.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-8.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.76 USD (1)
Crecimiento al mes:
59.76%
Trading algorítmico:
33%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
8.76 USD (4.15%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
25.09% (50.59 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|90
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "UltimaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real35
|5.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|5.40 × 5
|
STARTRADERINTL-Live
|12.00 × 11
网络趋势，EA辅助止赢止损，最大手数不超0.05
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
0%
0
0
USD
USD
202
USD
USD
2
33%
15
93%
12%
11.23
5.98
USD
USD
25%
1:500