Trades insgesamt:
16
Gewinntrades:
15 (93.75%)
Verlusttrades:
1 (6.25%)
Bester Trade:
18.70 USD
Schlechtester Trade:
-8.76 USD
Bruttoprofit:
105.67 USD (10 557 pips)
Bruttoverlust:
-8.76 USD (876 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (60.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
60.96 USD (10)
Sharpe Ratio:
1.00
Trading-Aktivität:
12.05%
Max deposit load:
17.07%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
56 Minuten
Erholungsfaktor:
11.06
Long-Positionen:
5 (31.25%)
Short-Positionen:
11 (68.75%)
Profit-Faktor:
12.06
Mathematische Gewinnerwartung:
6.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.04 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-8.76 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8.76 USD (1)
Wachstum pro Monat :
65.52%
Algo-Trading:
37%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
8.76 USD (4.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.15% (8.76 USD)
Kapital:
25.09% (50.59 USD)
Bester Trade: +18.70 USD
Schlechtester Trade: -9 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +60.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.76 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "UltimaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real35
|5.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|5.40 × 5
|
STARTRADERINTL-Live
|12.00 × 11
网络趋势，EA辅助止赢止损，最大手数不超0.05
Keine Bewertungen
