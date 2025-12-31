- Crescita
Trade:
19
Profit Trade:
18 (94.73%)
Loss Trade:
1 (5.26%)
Best Trade:
18.70 USD
Worst Trade:
-8.76 USD
Profitto lordo:
132.13 USD (13 203 pips)
Perdita lorda:
-8.76 USD (876 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (60.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
71.17 USD (8)
Indice di Sharpe:
1.06
Attività di trading:
39.91%
Massimo carico di deposito:
21.97%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
14.08
Long Trade:
8 (42.11%)
Short Trade:
11 (57.89%)
Fattore di profitto:
15.08
Profitto previsto:
6.49 USD
Profitto medio:
7.34 USD
Perdita media:
-8.76 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-8.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.76 USD (1)
Crescita mensile:
86.48%
Algo trading:
36%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8.76 USD (4.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.15% (8.76 USD)
Per equità:
33.35% (78.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.70 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +60.96 USD
Massima perdita consecutiva: -8.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real35
|5.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|5.40 × 5
|
STARTRADERINTL-Live
|12.00 × 11
网络趋势，EA辅助止赢止损，最大手数不超0.05
