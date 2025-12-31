- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
38 (70.37%)
Убыточных трейдов:
16 (29.63%)
Лучший трейд:
25.52 USD
Худший трейд:
-61.67 USD
Общая прибыль:
248.19 USD (58 842 pips)
Общий убыток:
-317.75 USD (29 449 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (100.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
100.79 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
27.33%
Макс. загрузка депозита:
332.94%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.27
Длинных трейдов:
33 (61.11%)
Коротких трейдов:
21 (38.89%)
Профит фактор:
0.78
Мат. ожидание:
-1.29 USD
Средняя прибыль:
6.53 USD
Средний убыток:
-19.86 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-239.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-239.23 USD (10)
Прирост в месяц:
-69.90%
Алготрейдинг:
40%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
103.13 USD
Максимальная:
256.12 USD (84.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
96.01% (256.12 USD)
По эквити:
84.66% (195.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|CL-OIL
|1
|USOUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-67
|CL-OIL
|-3
|USOUSD
|-3
|BTCUSD
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-5.7K
|CL-OIL
|-299
|USOUSD
|-292
|BTCUSD
|36K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +25.52 USD
Худший трейд: -62 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +100.79 USD
Макс. убыток в серии: -239.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real35
|5.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|5.40 × 5
|
STARTRADERINTL-Live
|12.00 × 11
网络趋势，EA辅助止赢止损，最大手数不超0.04手，止损最大金额350美元以内，一般抗行情反向超6000点
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-70%
0
0
USD
USD
64
USD
USD
1
40%
54
70%
27%
0.78
-1.29
USD
USD
96%
1:500