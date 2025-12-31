СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Emison03
Mingxing Yin

Emison03

Mingxing Yin
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -70%
UltimaMarkets-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
38 (70.37%)
Убыточных трейдов:
16 (29.63%)
Лучший трейд:
25.52 USD
Худший трейд:
-61.67 USD
Общая прибыль:
248.19 USD (58 842 pips)
Общий убыток:
-317.75 USD (29 449 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (100.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
100.79 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
27.33%
Макс. загрузка депозита:
332.94%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.27
Длинных трейдов:
33 (61.11%)
Коротких трейдов:
21 (38.89%)
Профит фактор:
0.78
Мат. ожидание:
-1.29 USD
Средняя прибыль:
6.53 USD
Средний убыток:
-19.86 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-239.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-239.23 USD (10)
Прирост в месяц:
-69.90%
Алготрейдинг:
40%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
103.13 USD
Максимальная:
256.12 USD (84.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
96.01% (256.12 USD)
По эквити:
84.66% (195.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 51
CL-OIL 1
USOUSD 1
BTCUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -67
CL-OIL -3
USOUSD -3
BTCUSD 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -5.7K
CL-OIL -299
USOUSD -292
BTCUSD 36K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.52 USD
Худший трейд: -62 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +100.79 USD
Макс. убыток в серии: -239.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-Real35
5.00 × 2
RoboForex-ProCent-6
5.40 × 5
STARTRADERINTL-Live
12.00 × 11
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
网络趋势，EA辅助止赢止损，最大手数不超0.04手，止损最大金额350美元以内，一般抗行情反向超6000点
Нет отзывов
2026.01.02 18:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 18:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 18:02
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.02 17:02
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.02 15:59
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.31 17:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 16:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 15:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 14:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 07:05
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 07:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 05:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 05:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Emison03
30 USD в месяц
-70%
0
0
USD
64
USD
1
40%
54
70%
27%
0.78
-1.29
USD
96%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.