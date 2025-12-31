- 자본
- 축소
트레이드:
62
이익 거래:
44 (70.96%)
손실 거래:
18 (29.03%)
최고의 거래:
25.52 USD
최악의 거래:
-61.67 USD
총 수익:
261.39 USD (60 160 pips)
총 손실:
-318.47 USD (29 519 pips)
연속 최대 이익:
10 (100.79 USD)
연속 최대 이익:
100.79 USD (10)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
47.31%
최대 입금량:
332.94%
최근 거래:
60 분 전
주별 거래 수:
49
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.22
롱(주식매수):
40 (64.52%)
숏(주식차입매도):
22 (35.48%)
수익 요인:
0.82
기대수익:
-0.92 USD
평균 이익:
5.94 USD
평균 손실:
-17.69 USD
연속 최대 손실:
10 (-239.23 USD)
연속 최대 손실:
-239.23 USD (10)
월별 성장률:
-64.07%
Algo 트레이딩:
45%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
103.13 USD
최대한의:
256.12 USD (84.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
96.01% (256.12 USD)
자본금별:
84.66% (195.32 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|CL-OIL
|1
|USOUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-55
|CL-OIL
|-3
|USOUSD
|-3
|BTCUSD
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-4.4K
|CL-OIL
|-299
|USOUSD
|-292
|BTCUSD
|36K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +25.52 USD
최악의 거래: -62 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +100.79 USD
연속 최대 손실: -239.23 USD
网络趋势，EA辅助止赢止损，最大手数不超0.04手，止损最大金额350美元以内，一般抗行情反向超6000点
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-64%
0
0
USD
USD
77
USD
USD
2
45%
62
70%
47%
0.82
-0.92
USD
USD
96%
1:500