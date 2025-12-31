- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
15
盈利交易:
14 (93.33%)
亏损交易:
1 (6.67%)
最好交易:
18.70 USD
最差交易:
-8.76 USD
毛利:
98.40 USD (9 831 pips)
毛利亏损:
-8.76 USD (876 pips)
最大连续赢利:
10 (60.96 USD)
最大连续盈利:
60.96 USD (10)
夏普比率:
0.98
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
59 分钟
采收率:
10.23
长期交易:
4 (26.67%)
短期交易:
11 (73.33%)
利润因子:
11.23
预期回报:
5.98 USD
平均利润:
7.03 USD
平均损失:
-8.76 USD
最大连续失误:
1 (-8.76 USD)
最大连续亏损:
-8.76 USD (1)
每月增长:
59.76%
算法交易:
33%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
8.76 USD (4.15%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|90
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.70 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +60.96 USD
最大连续亏损: -8.76 USD
网络趋势，EA辅助止赢止损，最大手数不超0.05
