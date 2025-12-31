- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
375
Kârla kapanan işlemler:
270 (72.00%)
Zararla kapanan işlemler:
105 (28.00%)
En iyi işlem:
206.30 USD
En kötü işlem:
-131.21 USD
Brüt kâr:
4 236.61 USD (1 550 655 pips)
Brüt zarar:
-3 588.56 USD (1 271 771 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (251.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
615.42 USD (16)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
60.90%
Maks. mevduat yükü:
7.86%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
0.49
Alış işlemleri:
182 (48.53%)
Satış işlemleri:
193 (51.47%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
1.73 USD
Ortalama kâr:
15.69 USD
Ortalama zarar:
-34.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-1 136.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 136.88 USD (28)
Aylık büyüme:
101.44%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 237.48 USD
Maksimum:
1 317.13 USD (63.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.33% (1 317.13 USD)
Varlığa göre:
9.67% (98.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|278
|BTCUSD
|53
|US500
|24
|GBPUSD
|5
|XAGUSD
|5
|EURUSD
|4
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.5K
|BTCUSD
|-24
|US500
|-1.1K
|GBPUSD
|31
|XAGUSD
|230
|EURUSD
|30
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|-28
|USDCAD
|-19
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|461K
|BTCUSD
|-48K
|US500
|-137K
|GBPUSD
|622
|XAGUSD
|2.8K
|EURUSD
|598
|USDJPY
|57
|AUDUSD
|-558
|USDCAD
|-525
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +206.30 USD
En kötü işlem: -131 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +251.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 136.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|3.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.69 × 166
AI Trading
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
101%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
11
6%
375
72%
61%
1.18
1.73
USD
USD
63%
1:200