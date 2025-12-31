SinyallerBölümler
Yonggang Shang

AI Trading Signal

Yonggang Shang
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 101%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
375
Kârla kapanan işlemler:
270 (72.00%)
Zararla kapanan işlemler:
105 (28.00%)
En iyi işlem:
206.30 USD
En kötü işlem:
-131.21 USD
Brüt kâr:
4 236.61 USD (1 550 655 pips)
Brüt zarar:
-3 588.56 USD (1 271 771 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (251.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
615.42 USD (16)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
60.90%
Maks. mevduat yükü:
7.86%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
0.49
Alış işlemleri:
182 (48.53%)
Satış işlemleri:
193 (51.47%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
1.73 USD
Ortalama kâr:
15.69 USD
Ortalama zarar:
-34.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-1 136.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 136.88 USD (28)
Aylık büyüme:
101.44%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 237.48 USD
Maksimum:
1 317.13 USD (63.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.33% (1 317.13 USD)
Varlığa göre:
9.67% (98.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 278
BTCUSD 53
US500 24
GBPUSD 5
XAGUSD 5
EURUSD 4
USDJPY 2
AUDUSD 2
USDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.5K
BTCUSD -24
US500 -1.1K
GBPUSD 31
XAGUSD 230
EURUSD 30
USDJPY 2
AUDUSD -28
USDCAD -19
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 461K
BTCUSD -48K
US500 -137K
GBPUSD 622
XAGUSD 2.8K
EURUSD 598
USDJPY 57
AUDUSD -558
USDCAD -525
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +206.30 USD
En kötü işlem: -131 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +251.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 136.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
TitanFX-MT5-01
3.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.69 × 166
AI Trading
İnceleme yok
2025.12.31 04:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 02:59
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 13.16% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 02:59
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.95% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 02:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 02:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 02:59
A large drawdown may occur on the account again
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

