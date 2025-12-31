- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
426
盈利交易:
313 (73.47%)
亏损交易:
113 (26.53%)
最好交易:
206.30 USD
最差交易:
-131.21 USD
毛利:
4 910.20 USD (1 853 334 pips)
毛利亏损:
-3 745.02 USD (1 354 218 pips)
最大连续赢利:
17 (251.62 USD)
最大连续盈利:
615.42 USD (16)
夏普比率:
0.06
交易活动:
69.76%
最大入金加载:
48.30%
最近交易:
50 几分钟前
每周交易:
45
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.88
长期交易:
227 (53.29%)
短期交易:
199 (46.71%)
利润因子:
1.31
预期回报:
2.74 USD
平均利润:
15.69 USD
平均损失:
-33.14 USD
最大连续失误:
28 (-1 136.88 USD)
最大连续亏损:
-1 136.88 USD (28)
每月增长:
205.81%
算法交易:
9%
结余跌幅:
绝对:
1 237.48 USD
最大值:
1 317.13 USD (63.33%)
相对跌幅:
结余:
63.33% (1 317.13 USD)
净值:
54.80% (657.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|319
|BTCUSD
|56
|US500
|24
|XAGUSD
|12
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|4
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.9K
|BTCUSD
|-17
|US500
|-1.1K
|XAGUSD
|366
|GBPUSD
|31
|EURUSD
|30
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|-28
|USDCAD
|-19
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|648K
|BTCUSD
|-16K
|US500
|-137K
|XAGUSD
|4.1K
|GBPUSD
|622
|EURUSD
|598
|USDJPY
|57
|AUDUSD
|-558
|USDCAD
|-525
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +206.30 USD
最差交易: -131 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 28
最大连续盈利: +251.62 USD
最大连续亏损: -1 136.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
FBS-Real
|0.00 × 1
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 5
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
AI Trading
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
206%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
12
9%
426
73%
70%
1.31
2.74
USD
USD
63%
1:200