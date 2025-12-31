信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AI Trading Signal
Yonggang Shang

AI Trading Signal

Yonggang Shang
0条评论
可靠性
12
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 206%
Exness-MT5Real31
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
426
盈利交易:
313 (73.47%)
亏损交易:
113 (26.53%)
最好交易:
206.30 USD
最差交易:
-131.21 USD
毛利:
4 910.20 USD (1 853 334 pips)
毛利亏损:
-3 745.02 USD (1 354 218 pips)
最大连续赢利:
17 (251.62 USD)
最大连续盈利:
615.42 USD (16)
夏普比率:
0.06
交易活动:
69.76%
最大入金加载:
48.30%
最近交易:
50 几分钟前
每周交易:
45
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.88
长期交易:
227 (53.29%)
短期交易:
199 (46.71%)
利润因子:
1.31
预期回报:
2.74 USD
平均利润:
15.69 USD
平均损失:
-33.14 USD
最大连续失误:
28 (-1 136.88 USD)
最大连续亏损:
-1 136.88 USD (28)
每月增长:
205.81%
算法交易:
9%
结余跌幅:
绝对:
1 237.48 USD
最大值:
1 317.13 USD (63.33%)
相对跌幅:
结余:
63.33% (1 317.13 USD)
净值:
54.80% (657.69 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 319
BTCUSD 56
US500 24
XAGUSD 12
GBPUSD 5
EURUSD 4
USDJPY 2
AUDUSD 2
USDCAD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.9K
BTCUSD -17
US500 -1.1K
XAGUSD 366
GBPUSD 31
EURUSD 30
USDJPY 2
AUDUSD -28
USDCAD -19
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 648K
BTCUSD -16K
US500 -137K
XAGUSD 4.1K
GBPUSD 622
EURUSD 598
USDJPY 57
AUDUSD -558
USDCAD -525
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +206.30 USD
最差交易: -131 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 28
最大连续盈利: +251.62 USD
最大连续亏损: -1 136.88 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
VantageInternational-Live 14
0.00 × 5
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.34 × 634
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
查看详细统计，请 登录 或者 注册
AI Trading
没有评论
2026.01.06 22:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 11:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 10:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 02:59
Share of trading days is too low
2026.01.05 01:56
Share of trading days is too low
2026.01.05 00:56
Share of trading days is too low
2026.01.04 23:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 04:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 02:59
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 13.16% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 02:59
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.95% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 02:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 02:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 02:59
A large drawdown may occur on the account again
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AI Trading Signal
每月999 USD
206%
0
0
USD
1.5K
USD
12
9%
426
73%
70%
1.31
2.74
USD
63%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载