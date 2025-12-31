シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AI Trading Signal
Yonggang Shang

AI Trading Signal

Yonggang Shang
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 206%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
426
利益トレード:
313 (73.47%)
損失トレード:
113 (26.53%)
ベストトレード:
206.30 USD
最悪のトレード:
-131.21 USD
総利益:
4 910.20 USD (1 853 334 pips)
総損失:
-3 745.02 USD (1 354 218 pips)
最大連続の勝ち:
17 (251.62 USD)
最大連続利益:
615.42 USD (16)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
69.76%
最大入金額:
48.30%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
45
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.88
長いトレード:
227 (53.29%)
短いトレード:
199 (46.71%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
2.74 USD
平均利益:
15.69 USD
平均損失:
-33.14 USD
最大連続の負け:
28 (-1 136.88 USD)
最大連続損失:
-1 136.88 USD (28)
月間成長:
205.81%
アルゴリズム取引:
9%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 237.48 USD
最大の:
1 317.13 USD (63.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.33% (1 317.13 USD)
エクイティによる:
54.80% (657.69 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 319
BTCUSD 56
US500 24
XAGUSD 12
GBPUSD 5
EURUSD 4
USDJPY 2
AUDUSD 2
USDCAD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.9K
BTCUSD -17
US500 -1.1K
XAGUSD 366
GBPUSD 31
EURUSD 30
USDJPY 2
AUDUSD -28
USDCAD -19
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 648K
BTCUSD -16K
US500 -137K
XAGUSD 4.1K
GBPUSD 622
EURUSD 598
USDJPY 57
AUDUSD -558
USDCAD -525
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +206.30 USD
最悪のトレード: -131 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 28
最大連続利益: +251.62 USD
最大連続損失: -1 136.88 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.34 × 634
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
AI Trading
レビューなし
2026.01.06 22:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 11:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 10:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 02:59
Share of trading days is too low
2026.01.05 01:56
Share of trading days is too low
2026.01.05 00:56
Share of trading days is too low
2026.01.04 23:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 04:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 02:59
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 13.16% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 02:59
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.95% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 02:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 02:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 02:59
A large drawdown may occur on the account again
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
AI Trading Signal
999 USD/月
206%
0
0
USD
1.5K
USD
12
9%
426
73%
70%
1.31
2.74
USD
63%
1:200
