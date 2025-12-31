- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
426
利益トレード:
313 (73.47%)
損失トレード:
113 (26.53%)
ベストトレード:
206.30 USD
最悪のトレード:
-131.21 USD
総利益:
4 910.20 USD (1 853 334 pips)
総損失:
-3 745.02 USD (1 354 218 pips)
最大連続の勝ち:
17 (251.62 USD)
最大連続利益:
615.42 USD (16)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
69.76%
最大入金額:
48.30%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
45
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.88
長いトレード:
227 (53.29%)
短いトレード:
199 (46.71%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
2.74 USD
平均利益:
15.69 USD
平均損失:
-33.14 USD
最大連続の負け:
28 (-1 136.88 USD)
最大連続損失:
-1 136.88 USD (28)
月間成長:
205.81%
アルゴリズム取引:
9%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 237.48 USD
最大の:
1 317.13 USD (63.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.33% (1 317.13 USD)
エクイティによる:
54.80% (657.69 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|319
|BTCUSD
|56
|US500
|24
|XAGUSD
|12
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|4
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.9K
|BTCUSD
|-17
|US500
|-1.1K
|XAGUSD
|366
|GBPUSD
|31
|EURUSD
|30
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|-28
|USDCAD
|-19
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|648K
|BTCUSD
|-16K
|US500
|-137K
|XAGUSD
|4.1K
|GBPUSD
|622
|EURUSD
|598
|USDJPY
|57
|AUDUSD
|-558
|USDCAD
|-525
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +206.30 USD
最悪のトレード: -131 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 28
最大連続利益: +251.62 USD
最大連続損失: -1 136.88 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
AI Trading
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
206%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
12
9%
426
73%
70%
1.31
2.74
USD
USD
63%
1:200