- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
375
Profit Trade:
270 (72.00%)
Loss Trade:
105 (28.00%)
Best Trade:
206.30 USD
Worst Trade:
-131.21 USD
Profitto lordo:
4 236.61 USD (1 550 655 pips)
Perdita lorda:
-3 588.56 USD (1 271 771 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (251.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
615.42 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
60.90%
Massimo carico di deposito:
7.86%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
0.49
Long Trade:
182 (48.53%)
Short Trade:
193 (51.47%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
1.73 USD
Profitto medio:
15.69 USD
Perdita media:
-34.18 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-1 136.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 136.88 USD (28)
Crescita mensile:
101.44%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 237.48 USD
Massimale:
1 317.13 USD (63.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.33% (1 317.13 USD)
Per equità:
9.67% (98.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|278
|BTCUSD
|53
|US500
|24
|GBPUSD
|5
|XAGUSD
|5
|EURUSD
|4
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.5K
|BTCUSD
|-24
|US500
|-1.1K
|GBPUSD
|31
|XAGUSD
|230
|EURUSD
|30
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|-28
|USDCAD
|-19
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|461K
|BTCUSD
|-48K
|US500
|-137K
|GBPUSD
|622
|XAGUSD
|2.8K
|EURUSD
|598
|USDJPY
|57
|AUDUSD
|-558
|USDCAD
|-525
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +206.30 USD
Worst Trade: -131 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +251.62 USD
Massima perdita consecutiva: -1 136.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|3.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.69 × 166
AI Trading
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
101%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
11
6%
375
72%
61%
1.18
1.73
USD
USD
63%
1:200