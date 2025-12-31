SegnaliSezioni
Yonggang Shang

AI Trading Signal

Yonggang Shang
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 101%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
375
Profit Trade:
270 (72.00%)
Loss Trade:
105 (28.00%)
Best Trade:
206.30 USD
Worst Trade:
-131.21 USD
Profitto lordo:
4 236.61 USD (1 550 655 pips)
Perdita lorda:
-3 588.56 USD (1 271 771 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (251.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
615.42 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
60.90%
Massimo carico di deposito:
7.86%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
0.49
Long Trade:
182 (48.53%)
Short Trade:
193 (51.47%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
1.73 USD
Profitto medio:
15.69 USD
Perdita media:
-34.18 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-1 136.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 136.88 USD (28)
Crescita mensile:
101.44%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 237.48 USD
Massimale:
1 317.13 USD (63.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.33% (1 317.13 USD)
Per equità:
9.67% (98.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 278
BTCUSD 53
US500 24
GBPUSD 5
XAGUSD 5
EURUSD 4
USDJPY 2
AUDUSD 2
USDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.5K
BTCUSD -24
US500 -1.1K
GBPUSD 31
XAGUSD 230
EURUSD 30
USDJPY 2
AUDUSD -28
USDCAD -19
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 461K
BTCUSD -48K
US500 -137K
GBPUSD 622
XAGUSD 2.8K
EURUSD 598
USDJPY 57
AUDUSD -558
USDCAD -525
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +206.30 USD
Worst Trade: -131 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +251.62 USD
Massima perdita consecutiva: -1 136.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
TitanFX-MT5-01
3.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.69 × 166
AI Trading
Non ci sono recensioni
2025.12.31 04:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 02:59
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 13.16% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 02:59
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.95% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 02:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 02:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 02:59
A large drawdown may occur on the account again
