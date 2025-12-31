- Incremento
- Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
488
Transacciones Rentables:
346 (70.90%)
Transacciones Irrentables:
142 (29.10%)
Mejor transacción:
206.30 USD
Peor transacción:
-191.30 USD
Beneficio Bruto:
5 543.92 USD (2 100 812 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 451.01 USD (2 207 209 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (628.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
628.77 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
79.02%
Carga máxima del depósito:
171.34%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
111
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.07
Transacciones Largas:
232 (47.54%)
Transacciones Cortas:
256 (52.46%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
0.19 USD
Beneficio medio:
16.02 USD
Pérdidas medias:
-38.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
28 (-1 136.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 136.88 USD (28)
Crecimiento al mes:
-10.61%
Trading algorítmico:
10%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 237.48 USD
Máxima:
1 317.13 USD (63.33%)
Reducción relativa:
De balance:
70.86% (1 077.22 USD)
De fondos:
60.07% (390.62 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|379
|BTCUSD
|56
|US500
|26
|XAGUSD
|12
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|4
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|791
|BTCUSD
|-17
|US500
|-1.1K
|XAGUSD
|366
|GBPUSD
|31
|EURUSD
|30
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|-28
|USDCAD
|-19
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|38K
|BTCUSD
|-16K
|US500
|-133K
|XAGUSD
|4.1K
|GBPUSD
|622
|EURUSD
|598
|USDJPY
|57
|AUDUSD
|-558
|USDCAD
|-525
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +206.30 USD
Peor transacción: -191 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 32
Máximo de pérdidas consecutivas: 28
Beneficio máximo consecutivo: +628.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 136.88 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
VantageInternational-Live 14
|12.43 × 7
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2

