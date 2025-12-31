SeñalesSecciones
Yonggang Shang

AI Trading Signal

Yonggang Shang
0 comentarios
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 -11%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
488
Transacciones Rentables:
346 (70.90%)
Transacciones Irrentables:
142 (29.10%)
Mejor transacción:
206.30 USD
Peor transacción:
-191.30 USD
Beneficio Bruto:
5 543.92 USD (2 100 812 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 451.01 USD (2 207 209 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (628.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
628.77 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
79.02%
Carga máxima del depósito:
171.34%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
111
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.07
Transacciones Largas:
232 (47.54%)
Transacciones Cortas:
256 (52.46%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
0.19 USD
Beneficio medio:
16.02 USD
Pérdidas medias:
-38.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
28 (-1 136.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 136.88 USD (28)
Crecimiento al mes:
-10.61%
Trading algorítmico:
10%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 237.48 USD
Máxima:
1 317.13 USD (63.33%)
Reducción relativa:
De balance:
70.86% (1 077.22 USD)
De fondos:
60.07% (390.62 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 379
BTCUSD 56
US500 26
XAGUSD 12
GBPUSD 5
EURUSD 4
USDJPY 2
AUDUSD 2
USDCAD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 791
BTCUSD -17
US500 -1.1K
XAGUSD 366
GBPUSD 31
EURUSD 30
USDJPY 2
AUDUSD -28
USDCAD -19
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 38K
BTCUSD -16K
US500 -133K
XAGUSD 4.1K
GBPUSD 622
EURUSD 598
USDJPY 57
AUDUSD -558
USDCAD -525
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +206.30 USD
Peor transacción: -191 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 32
Máximo de pérdidas consecutivas: 28
Beneficio máximo consecutivo: +628.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 136.88 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 11
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
VantageInternational-Live 14
12.43 × 7
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
AI Trading
No hay comentarios
2026.01.09 16:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.09 16:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.09 16:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.09 15:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.09 13:37
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 16:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 15:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 07:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 07:08
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 07:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 06:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 05:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.38% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 20:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 20:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 17:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 16:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 16:53
High current drawdown in 54% indicates the absence of risk limitation
