Yonggang Shang

AI Trading Signal

Yonggang Shang
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 206%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
426
Negociações com lucro:
313 (73.47%)
Negociações com perda:
113 (26.53%)
Melhor negociação:
206.30 USD
Pior negociação:
-131.21 USD
Lucro bruto:
4 910.20 USD (1 853 334 pips)
Perda bruta:
-3 745.02 USD (1 354 218 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (251.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
615.42 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
69.76%
Depósito máximo carregado:
48.30%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
45
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.88
Negociações longas:
227 (53.29%)
Negociações curtas:
199 (46.71%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
2.74 USD
Lucro médio:
15.69 USD
Perda média:
-33.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-1 136.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 136.88 USD (28)
Crescimento mensal:
205.81%
Algotrading:
9%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 237.48 USD
Máximo:
1 317.13 USD (63.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.33% (1 317.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
54.80% (657.69 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 319
BTCUSD 56
US500 24
XAGUSD 12
GBPUSD 5
EURUSD 4
USDJPY 2
AUDUSD 2
USDCAD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.9K
BTCUSD -17
US500 -1.1K
XAGUSD 366
GBPUSD 31
EURUSD 30
USDJPY 2
AUDUSD -28
USDCAD -19
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 648K
BTCUSD -16K
US500 -137K
XAGUSD 4.1K
GBPUSD 622
EURUSD 598
USDJPY 57
AUDUSD -558
USDCAD -525
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +206.30 USD
Pior negociação: -131 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 28
Máximo lucro consecutivo: +251.62 USD
Máxima perda consecutiva: -1 136.88 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.34 × 634
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
AI Trading
Sem comentários
2026.01.06 22:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 11:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 10:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 02:59
Share of trading days is too low
2026.01.05 01:56
Share of trading days is too low
2026.01.05 00:56
Share of trading days is too low
2026.01.04 23:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 04:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 02:59
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 13.16% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 02:59
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.95% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 02:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 02:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 02:59
A large drawdown may occur on the account again
