O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
Negociações:
426
Negociações com lucro:
313 (73.47%)
Negociações com perda:
113 (26.53%)
Melhor negociação:
206.30 USD
Pior negociação:
-131.21 USD
Lucro bruto:
4 910.20 USD (1 853 334 pips)
Perda bruta:
-3 745.02 USD (1 354 218 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (251.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
615.42 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
69.76%
Depósito máximo carregado:
48.30%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
45
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.88
Negociações longas:
227 (53.29%)
Negociações curtas:
199 (46.71%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
2.74 USD
Lucro médio:
15.69 USD
Perda média:
-33.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-1 136.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 136.88 USD (28)
Crescimento mensal:
205.81%
Algotrading:
9%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 237.48 USD
Máximo:
1 317.13 USD (63.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.33% (1 317.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
54.80% (657.69 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|319
|BTCUSD
|56
|US500
|24
|XAGUSD
|12
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|4
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.9K
|BTCUSD
|-17
|US500
|-1.1K
|XAGUSD
|366
|GBPUSD
|31
|EURUSD
|30
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|-28
|USDCAD
|-19
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|648K
|BTCUSD
|-16K
|US500
|-137K
|XAGUSD
|4.1K
|GBPUSD
|622
|EURUSD
|598
|USDJPY
|57
|AUDUSD
|-558
|USDCAD
|-525
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
AI Trading
