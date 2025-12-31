SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AI Trading Signal
Yonggang Shang

AI Trading Signal

Yonggang Shang
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 101%
Exness-MT5Real31
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
375
Bénéfice trades:
270 (72.00%)
Perte trades:
105 (28.00%)
Meilleure transaction:
206.30 USD
Pire transaction:
-131.21 USD
Bénéfice brut:
4 236.61 USD (1 550 655 pips)
Perte brute:
-3 588.56 USD (1 271 771 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (251.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
615.42 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
60.90%
Charge de dépôt maximale:
7.86%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
50 minutes
Facteur de récupération:
0.49
Longs trades:
182 (48.53%)
Courts trades:
193 (51.47%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
1.73 USD
Bénéfice moyen:
15.69 USD
Perte moyenne:
-34.18 USD
Pertes consécutives maximales:
28 (-1 136.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 136.88 USD (28)
Croissance mensuelle:
101.44%
Algo trading:
6%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 237.48 USD
Maximal:
1 317.13 USD (63.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.33% (1 317.13 USD)
Par fonds propres:
9.67% (98.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 278
BTCUSD 53
US500 24
GBPUSD 5
XAGUSD 5
EURUSD 4
USDJPY 2
AUDUSD 2
USDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.5K
BTCUSD -24
US500 -1.1K
GBPUSD 31
XAGUSD 230
EURUSD 30
USDJPY 2
AUDUSD -28
USDCAD -19
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 461K
BTCUSD -48K
US500 -137K
GBPUSD 622
XAGUSD 2.8K
EURUSD 598
USDJPY 57
AUDUSD -558
USDCAD -525
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +206.30 USD
Pire transaction: -131 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 28
Bénéfice consécutif maximal: +251.62 USD
Perte consécutive maximale: -1 136.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
TitanFX-MT5-01
3.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.69 × 166
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
AI Trading
Aucun avis
2025.12.31 04:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 02:59
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 13.16% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 02:59
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.95% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 02:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 02:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 02:59
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AI Trading Signal
999 USD par mois
101%
0
0
USD
1K
USD
11
6%
375
72%
61%
1.18
1.73
USD
63%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.