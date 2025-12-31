시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / AI Trading Signal
Yonggang Shang

AI Trading Signal

Yonggang Shang
0 리뷰
안정성
12
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 195%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
423
이익 거래:
310 (73.28%)
손실 거래:
113 (26.71%)
최고의 거래:
206.30 USD
최악의 거래:
-131.21 USD
총 수익:
4 857.53 USD (1 827 000 pips)
총 손실:
-3 745.02 USD (1 354 218 pips)
연속 최대 이익:
17 (251.62 USD)
연속 최대 이익:
615.42 USD (16)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
68.67%
최대 입금량:
48.30%
최근 거래:
31 분 전
주별 거래 수:
49
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.84
롱(주식매수):
224 (52.96%)
숏(주식차입매도):
199 (47.04%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
2.63 USD
평균 이익:
15.67 USD
평균 손실:
-33.14 USD
연속 최대 손실:
28 (-1 136.88 USD)
연속 최대 손실:
-1 136.88 USD (28)
월별 성장률:
195.18%
Algo 트레이딩:
9%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 237.48 USD
최대한의:
1 317.13 USD (63.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
63.33% (1 317.13 USD)
자본금별:
54.80% (657.69 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 316
BTCUSD 56
US500 24
XAGUSD 12
GBPUSD 5
EURUSD 4
USDJPY 2
AUDUSD 2
USDCAD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.8K
BTCUSD -17
US500 -1.1K
XAGUSD 366
GBPUSD 31
EURUSD 30
USDJPY 2
AUDUSD -28
USDCAD -19
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 622K
BTCUSD -16K
US500 -137K
XAGUSD 4.1K
GBPUSD 622
EURUSD 598
USDJPY 57
AUDUSD -558
USDCAD -525
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +206.30 USD
최악의 거래: -131 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 28
연속 최대 이익: +251.62 USD
연속 최대 손실: -1 136.88 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
VantageInternational-Live 14
0.00 × 5
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.34 × 634
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
RoboForex-Pro
51.00 × 1
AI Trading
리뷰 없음
2026.01.06 22:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 11:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 10:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 02:59
Share of trading days is too low
2026.01.05 01:56
Share of trading days is too low
2026.01.05 00:56
Share of trading days is too low
2026.01.04 23:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 04:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 02:59
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 13.16% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 02:59
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.95% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 02:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 02:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 02:59
A large drawdown may occur on the account again
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.