- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
423
이익 거래:
310 (73.28%)
손실 거래:
113 (26.71%)
최고의 거래:
206.30 USD
최악의 거래:
-131.21 USD
총 수익:
4 857.53 USD (1 827 000 pips)
총 손실:
-3 745.02 USD (1 354 218 pips)
연속 최대 이익:
17 (251.62 USD)
연속 최대 이익:
615.42 USD (16)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
68.67%
최대 입금량:
48.30%
최근 거래:
31 분 전
주별 거래 수:
49
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.84
롱(주식매수):
224 (52.96%)
숏(주식차입매도):
199 (47.04%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
2.63 USD
평균 이익:
15.67 USD
평균 손실:
-33.14 USD
연속 최대 손실:
28 (-1 136.88 USD)
연속 최대 손실:
-1 136.88 USD (28)
월별 성장률:
195.18%
Algo 트레이딩:
9%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 237.48 USD
최대한의:
1 317.13 USD (63.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
63.33% (1 317.13 USD)
자본금별:
54.80% (657.69 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|316
|BTCUSD
|56
|US500
|24
|XAGUSD
|12
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|4
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|-17
|US500
|-1.1K
|XAGUSD
|366
|GBPUSD
|31
|EURUSD
|30
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|-28
|USDCAD
|-19
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|622K
|BTCUSD
|-16K
|US500
|-137K
|XAGUSD
|4.1K
|GBPUSD
|622
|EURUSD
|598
|USDJPY
|57
|AUDUSD
|-558
|USDCAD
|-525
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +206.30 USD
최악의 거래: -131 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 28
연속 최대 이익: +251.62 USD
연속 최대 손실: -1 136.88 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 5
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|51.00 × 1
