Всего трейдов:
426
Прибыльных трейдов:
313 (73.47%)
Убыточных трейдов:
113 (26.53%)
Лучший трейд:
206.30 USD
Худший трейд:
-131.21 USD
Общая прибыль:
4 910.20 USD (1 853 334 pips)
Общий убыток:
-3 745.02 USD (1 354 218 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (251.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
615.42 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
69.76%
Макс. загрузка депозита:
48.30%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.88
Длинных трейдов:
227 (53.29%)
Коротких трейдов:
199 (46.71%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
2.74 USD
Средняя прибыль:
15.69 USD
Средний убыток:
-33.14 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-1 136.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 136.88 USD (28)
Прирост в месяц:
205.81%
Алготрейдинг:
9%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 237.48 USD
Максимальная:
1 317.13 USD (63.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.33% (1 317.13 USD)
По эквити:
54.80% (657.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|319
|BTCUSD
|56
|US500
|24
|XAGUSD
|12
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|4
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.9K
|BTCUSD
|-17
|US500
|-1.1K
|XAGUSD
|366
|GBPUSD
|31
|EURUSD
|30
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|-28
|USDCAD
|-19
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|648K
|BTCUSD
|-16K
|US500
|-137K
|XAGUSD
|4.1K
|GBPUSD
|622
|EURUSD
|598
|USDJPY
|57
|AUDUSD
|-558
|USDCAD
|-525
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +206.30 USD
Худший трейд: -131 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 28
Макс. прибыль в серии: +251.62 USD
Макс. убыток в серии: -1 136.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
