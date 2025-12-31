СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AI Trading Signal
Yonggang Shang

AI Trading Signal

Yonggang Shang
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 206%
Exness-MT5Real31
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
426
Прибыльных трейдов:
313 (73.47%)
Убыточных трейдов:
113 (26.53%)
Лучший трейд:
206.30 USD
Худший трейд:
-131.21 USD
Общая прибыль:
4 910.20 USD (1 853 334 pips)
Общий убыток:
-3 745.02 USD (1 354 218 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (251.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
615.42 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
69.76%
Макс. загрузка депозита:
48.30%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.88
Длинных трейдов:
227 (53.29%)
Коротких трейдов:
199 (46.71%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
2.74 USD
Средняя прибыль:
15.69 USD
Средний убыток:
-33.14 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-1 136.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 136.88 USD (28)
Прирост в месяц:
205.81%
Алготрейдинг:
9%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 237.48 USD
Максимальная:
1 317.13 USD (63.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.33% (1 317.13 USD)
По эквити:
54.80% (657.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 319
BTCUSD 56
US500 24
XAGUSD 12
GBPUSD 5
EURUSD 4
USDJPY 2
AUDUSD 2
USDCAD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.9K
BTCUSD -17
US500 -1.1K
XAGUSD 366
GBPUSD 31
EURUSD 30
USDJPY 2
AUDUSD -28
USDCAD -19
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 648K
BTCUSD -16K
US500 -137K
XAGUSD 4.1K
GBPUSD 622
EURUSD 598
USDJPY 57
AUDUSD -558
USDCAD -525
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +206.30 USD
Худший трейд: -131 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 28
Макс. прибыль в серии: +251.62 USD
Макс. убыток в серии: -1 136.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.34 × 634
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
AI Trading
Нет отзывов
2026.01.06 22:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 11:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 10:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 02:59
Share of trading days is too low
2026.01.05 01:56
Share of trading days is too low
2026.01.05 00:56
Share of trading days is too low
2026.01.04 23:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 04:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 02:59
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 13.16% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 02:59
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.95% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 02:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 02:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 02:59
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AI Trading Signal
999 USD в месяц
206%
0
0
USD
1.5K
USD
12
9%
426
73%
70%
1.31
2.74
USD
63%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.