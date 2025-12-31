- Wachstum
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
Trades insgesamt:
426
Gewinntrades:
313 (73.47%)
Verlusttrades:
113 (26.53%)
Bester Trade:
206.30 USD
Schlechtester Trade:
-131.21 USD
Bruttoprofit:
4 910.20 USD (1 853 334 pips)
Bruttoverlust:
-3 745.02 USD (1 354 218 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (251.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
615.42 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
69.76%
Max deposit load:
48.30%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
45
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.88
Long-Positionen:
227 (53.29%)
Short-Positionen:
199 (46.71%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
2.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-33.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
28 (-1 136.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 136.88 USD (28)
Wachstum pro Monat :
205.81%
Algo-Trading:
9%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 237.48 USD
Maximaler:
1 317.13 USD (63.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
63.33% (1 317.13 USD)
Kapital:
54.80% (657.69 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|319
|BTCUSD
|56
|US500
|24
|XAGUSD
|12
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|4
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.9K
|BTCUSD
|-17
|US500
|-1.1K
|XAGUSD
|366
|GBPUSD
|31
|EURUSD
|30
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|-28
|USDCAD
|-19
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|648K
|BTCUSD
|-16K
|US500
|-137K
|XAGUSD
|4.1K
|GBPUSD
|622
|EURUSD
|598
|USDJPY
|57
|AUDUSD
|-558
|USDCAD
|-525
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Bester Trade: +206.30 USD
Schlechtester Trade: -131 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 28
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +251.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 136.88 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
