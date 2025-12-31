SignaleKategorien
Yonggang Shang

AI Trading Signal

Yonggang Shang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 206%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
426
Gewinntrades:
313 (73.47%)
Verlusttrades:
113 (26.53%)
Bester Trade:
206.30 USD
Schlechtester Trade:
-131.21 USD
Bruttoprofit:
4 910.20 USD (1 853 334 pips)
Bruttoverlust:
-3 745.02 USD (1 354 218 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (251.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
615.42 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
69.76%
Max deposit load:
48.30%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
45
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.88
Long-Positionen:
227 (53.29%)
Short-Positionen:
199 (46.71%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
2.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-33.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
28 (-1 136.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 136.88 USD (28)
Wachstum pro Monat :
205.81%
Algo-Trading:
9%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 237.48 USD
Maximaler:
1 317.13 USD (63.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
63.33% (1 317.13 USD)
Kapital:
54.80% (657.69 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 319
BTCUSD 56
US500 24
XAGUSD 12
GBPUSD 5
EURUSD 4
USDJPY 2
AUDUSD 2
USDCAD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.9K
BTCUSD -17
US500 -1.1K
XAGUSD 366
GBPUSD 31
EURUSD 30
USDJPY 2
AUDUSD -28
USDCAD -19
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 648K
BTCUSD -16K
US500 -137K
XAGUSD 4.1K
GBPUSD 622
EURUSD 598
USDJPY 57
AUDUSD -558
USDCAD -525
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +206.30 USD
Schlechtester Trade: -131 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 28
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +251.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 136.88 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.34 × 634
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
AI Trading
Keine Bewertungen
2026.01.06 22:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 11:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 10:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 02:59
Share of trading days is too low
2026.01.05 01:56
Share of trading days is too low
2026.01.05 00:56
Share of trading days is too low
2026.01.04 23:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 04:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 02:59
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 13.16% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 02:59
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.95% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 02:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 02:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 02:59
A large drawdown may occur on the account again
