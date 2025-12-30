SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FORT KNOX
Rumen Brukov

FORT KNOX

Rumen Brukov
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
30 (50.84%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (49.15%)
En iyi işlem:
44.22 GBP
En kötü işlem:
-17.72 GBP
Brüt kâr:
244.95 GBP (11 344 pips)
Brüt zarar:
-151.57 GBP (7 476 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (70.74 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
70.74 GBP (5)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
60.91%
Maks. mevduat yükü:
8.49%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
1.68
Alış işlemleri:
27 (45.76%)
Satış işlemleri:
32 (54.24%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
1.58 GBP
Ortalama kâr:
8.17 GBP
Ortalama zarar:
-5.23 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-35.45 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-35.45 GBP (3)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
51.70 GBP
Maksimum:
55.43 GBP (13.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.73% (55.43 GBP)
Varlığa göre:
1.17% (4.80 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 59
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 120
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.22 GBP
En kötü işlem: -18 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +70.74 GBP
Maksimum ardışık zarar: -35.45 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
İnceleme yok
2025.12.30 18:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 18:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
