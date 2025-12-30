SinaisSeções
Rumen Brukov

FORT KNOX

Rumen Brukov
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2025 24%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
77
Negociações com lucro:
37 (48.05%)
Negociações com perda:
40 (51.95%)
Melhor negociação:
44.22 GBP
Pior negociação:
-17.72 GBP
Lucro bruto:
314.81 GBP (13 625 pips)
Perda bruta:
-217.26 GBP (10 018 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (70.74 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
70.74 GBP (5)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
56.62%
Depósito máximo carregado:
11.34%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
77
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
1.76
Negociações longas:
37 (48.05%)
Negociações curtas:
40 (51.95%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
1.27 GBP
Lucro médio:
8.51 GBP
Perda média:
-5.43 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-28.07 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-35.45 GBP (3)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
51.70 GBP
Máximo:
55.43 GBP (13.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.73% (55.43 GBP)
Pelo Capital Líquido:
1.52% (7.08 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 126
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +44.22 GBP
Pior negociação: -18 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +70.74 GBP
Máxima perda consecutiva: -28.07 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Sem comentários
2025.12.31 05:02
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 18:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 18:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
