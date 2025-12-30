- Crescimento
Negociações:
77
Negociações com lucro:
37 (48.05%)
Negociações com perda:
40 (51.95%)
Melhor negociação:
44.22 GBP
Pior negociação:
-17.72 GBP
Lucro bruto:
314.81 GBP (13 625 pips)
Perda bruta:
-217.26 GBP (10 018 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (70.74 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
70.74 GBP (5)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
56.62%
Depósito máximo carregado:
11.34%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
77
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
1.76
Negociações longas:
37 (48.05%)
Negociações curtas:
40 (51.95%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
1.27 GBP
Lucro médio:
8.51 GBP
Perda média:
-5.43 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-28.07 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-35.45 GBP (3)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
51.70 GBP
Máximo:
55.43 GBP (13.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.73% (55.43 GBP)
Pelo Capital Líquido:
1.52% (7.08 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|126
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +44.22 GBP
Pior negociação: -18 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +70.74 GBP
Máxima perda consecutiva: -28.07 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
