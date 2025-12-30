- Crescita
Trade:
59
Profit Trade:
30 (50.84%)
Loss Trade:
29 (49.15%)
Best Trade:
44.22 GBP
Worst Trade:
-17.72 GBP
Profitto lordo:
244.95 GBP (11 344 pips)
Perdita lorda:
-151.57 GBP (7 476 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (70.74 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
70.74 GBP (5)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
60.91%
Massimo carico di deposito:
8.49%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
1.68
Long Trade:
27 (45.76%)
Short Trade:
32 (54.24%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
1.58 GBP
Profitto medio:
8.17 GBP
Perdita media:
-5.23 GBP
Massime perdite consecutive:
3 (-35.45 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-35.45 GBP (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
51.70 GBP
Massimale:
55.43 GBP (13.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.73% (55.43 GBP)
Per equità:
1.17% (4.80 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|120
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +44.22 GBP
Worst Trade: -18 GBP
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +70.74 GBP
Massima perdita consecutiva: -35.45 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
99USD al mese
23%
0
0
USD
USD
493
GBP
GBP
1
0%
59
50%
61%
1.61
1.58
GBP
GBP
14%
1:500