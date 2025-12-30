SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FORT KNOX
Rumen Brukov

FORT KNOX

Rumen Brukov
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 23%
ICMarketsSC-Live17
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
30 (50.84%)
Loss Trade:
29 (49.15%)
Best Trade:
44.22 GBP
Worst Trade:
-17.72 GBP
Profitto lordo:
244.95 GBP (11 344 pips)
Perdita lorda:
-151.57 GBP (7 476 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (70.74 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
70.74 GBP (5)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
60.91%
Massimo carico di deposito:
8.49%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
1.68
Long Trade:
27 (45.76%)
Short Trade:
32 (54.24%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
1.58 GBP
Profitto medio:
8.17 GBP
Perdita media:
-5.23 GBP
Massime perdite consecutive:
3 (-35.45 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-35.45 GBP (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
51.70 GBP
Massimale:
55.43 GBP (13.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.73% (55.43 GBP)
Per equità:
1.17% (4.80 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 59
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 120
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.22 GBP
Worst Trade: -18 GBP
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +70.74 GBP
Massima perdita consecutiva: -35.45 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.30 18:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 18:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FORT KNOX
99USD al mese
23%
0
0
USD
493
GBP
1
0%
59
50%
61%
1.61
1.58
GBP
14%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.