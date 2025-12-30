- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
77
Transacciones Rentables:
37 (48.05%)
Transacciones Irrentables:
40 (51.95%)
Mejor transacción:
44.22 GBP
Peor transacción:
-17.72 GBP
Beneficio Bruto:
314.81 GBP (13 625 pips)
Pérdidas Brutas:
-217.26 GBP (10 018 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (70.74 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
70.74 GBP (5)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
56.62%
Carga máxima del depósito:
11.34%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
77
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
1.76
Transacciones Largas:
37 (48.05%)
Transacciones Cortas:
40 (51.95%)
Factor de Beneficio:
1.45
Beneficio Esperado:
1.27 GBP
Beneficio medio:
8.51 GBP
Pérdidas medias:
-5.43 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-28.07 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-35.45 GBP (3)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
51.70 GBP
Máxima:
55.43 GBP (13.73%)
Reducción relativa:
De balance:
13.73% (55.43 GBP)
De fondos:
1.52% (7.08 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|126
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +44.22 GBP
Peor transacción: -18 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +70.74 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -28.07 GBP
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
99 USD al mes
24%
0
0
USD
USD
498
GBP
GBP
1
0%
77
48%
57%
1.44
1.27
GBP
GBP
14%
1:500