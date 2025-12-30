SeñalesSecciones
Rumen Brukov

FORT KNOX

Rumen Brukov
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD al mes
incremento desde 2025 24%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
77
Transacciones Rentables:
37 (48.05%)
Transacciones Irrentables:
40 (51.95%)
Mejor transacción:
44.22 GBP
Peor transacción:
-17.72 GBP
Beneficio Bruto:
314.81 GBP (13 625 pips)
Pérdidas Brutas:
-217.26 GBP (10 018 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (70.74 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
70.74 GBP (5)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
56.62%
Carga máxima del depósito:
11.34%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
77
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
1.76
Transacciones Largas:
37 (48.05%)
Transacciones Cortas:
40 (51.95%)
Factor de Beneficio:
1.45
Beneficio Esperado:
1.27 GBP
Beneficio medio:
8.51 GBP
Pérdidas medias:
-5.43 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-28.07 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-35.45 GBP (3)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
51.70 GBP
Máxima:
55.43 GBP (13.73%)
Reducción relativa:
De balance:
13.73% (55.43 GBP)
De fondos:
1.52% (7.08 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 126
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +44.22 GBP
Peor transacción: -18 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +70.74 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -28.07 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
No hay comentarios
2025.12.31 05:02
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 18:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 18:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
