いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live03 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 2.00 × 2 ICMarkets-Live14 4.05 × 63 ICMarketsSC-Live06 5.75 × 79 TradersWay-Live 13.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 17.00 × 1