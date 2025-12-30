- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
77
利益トレード:
37 (48.05%)
損失トレード:
40 (51.95%)
ベストトレード:
44.22 GBP
最悪のトレード:
-17.72 GBP
総利益:
314.81 GBP (13 625 pips)
総損失:
-217.26 GBP (10 018 pips)
最大連続の勝ち:
5 (70.74 GBP)
最大連続利益:
70.74 GBP (5)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
56.62%
最大入金額:
11.34%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
77
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
1.76
長いトレード:
37 (48.05%)
短いトレード:
40 (51.95%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
1.27 GBP
平均利益:
8.51 GBP
平均損失:
-5.43 GBP
最大連続の負け:
5 (-28.07 GBP)
最大連続損失:
-35.45 GBP (3)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
51.70 GBP
最大の:
55.43 GBP (13.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.73% (55.43 GBP)
エクイティによる:
1.52% (7.08 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|126
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +44.22 GBP
最悪のトレード: -18 GBP
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +70.74 GBP
最大連続損失: -28.07 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
99 USD/月
24%
0
0
USD
USD
498
GBP
GBP
1
0%
77
48%
57%
1.44
1.27
GBP
GBP
14%
1:500