シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FORT KNOX
Rumen Brukov

FORT KNOX

Rumen Brukov
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 24%
ICMarketsSC-Live17
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
77
利益トレード:
37 (48.05%)
損失トレード:
40 (51.95%)
ベストトレード:
44.22 GBP
最悪のトレード:
-17.72 GBP
総利益:
314.81 GBP (13 625 pips)
総損失:
-217.26 GBP (10 018 pips)
最大連続の勝ち:
5 (70.74 GBP)
最大連続利益:
70.74 GBP (5)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
56.62%
最大入金額:
11.34%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
77
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
1.76
長いトレード:
37 (48.05%)
短いトレード:
40 (51.95%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
1.27 GBP
平均利益:
8.51 GBP
平均損失:
-5.43 GBP
最大連続の負け:
5 (-28.07 GBP)
最大連続損失:
-35.45 GBP (3)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
51.70 GBP
最大の:
55.43 GBP (13.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.73% (55.43 GBP)
エクイティによる:
1.52% (7.08 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 126
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +44.22 GBP
最悪のトレード: -18 GBP
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +70.74 GBP
最大連続損失: -28.07 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.31 05:02
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 18:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 18:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
FORT KNOX
99 USD/月
24%
0
0
USD
498
GBP
1
0%
77
48%
57%
1.44
1.27
GBP
14%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください