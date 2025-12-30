SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FORT KNOX
Rumen Brukov

FORT KNOX

Rumen Brukov
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 23%
ICMarketsSC-Live17
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
59
Bénéfice trades:
30 (50.84%)
Perte trades:
29 (49.15%)
Meilleure transaction:
44.22 GBP
Pire transaction:
-17.72 GBP
Bénéfice brut:
244.95 GBP (11 344 pips)
Perte brute:
-151.57 GBP (7 476 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (70.74 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
70.74 GBP (5)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
60.91%
Charge de dépôt maximale:
8.49%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
60
Temps de détention moyen:
4 minutes
Facteur de récupération:
1.68
Longs trades:
27 (45.76%)
Courts trades:
32 (54.24%)
Facteur de profit:
1.62
Rendement attendu:
1.58 GBP
Bénéfice moyen:
8.17 GBP
Perte moyenne:
-5.23 GBP
Pertes consécutives maximales:
3 (-35.45 GBP)
Perte consécutive maximale:
-35.45 GBP (3)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
51.70 GBP
Maximal:
55.43 GBP (13.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.73% (55.43 GBP)
Par fonds propres:
1.17% (4.80 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 59
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 120
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +44.22 GBP
Pire transaction: -18 GBP
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +70.74 GBP
Perte consécutive maximale: -35.45 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.12.30 18:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 18:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FORT KNOX
99 USD par mois
23%
0
0
USD
493
GBP
1
0%
59
50%
61%
1.61
1.58
GBP
14%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.