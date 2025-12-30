- Wachstum
Trades insgesamt:
77
Gewinntrades:
37 (48.05%)
Verlusttrades:
40 (51.95%)
Bester Trade:
44.22 GBP
Schlechtester Trade:
-17.72 GBP
Bruttoprofit:
314.81 GBP (13 625 pips)
Bruttoverlust:
-217.26 GBP (10 018 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (70.74 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
70.74 GBP (5)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
56.62%
Max deposit load:
11.34%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
77
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
1.76
Long-Positionen:
37 (48.05%)
Short-Positionen:
40 (51.95%)
Profit-Faktor:
1.45
Mathematische Gewinnerwartung:
1.27 GBP
Durchschnittlicher Profit:
8.51 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-5.43 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-28.07 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-35.45 GBP (3)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
51.70 GBP
Maximaler:
55.43 GBP (13.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.73% (55.43 GBP)
Kapital:
1.52% (7.08 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|126
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Bester Trade: +44.22 GBP
Schlechtester Trade: -18 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +70.74 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -28.07 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Keine Bewertungen
