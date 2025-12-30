SignaleKategorien
Rumen Brukov

FORT KNOX

Rumen Brukov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 24%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
77
Gewinntrades:
37 (48.05%)
Verlusttrades:
40 (51.95%)
Bester Trade:
44.22 GBP
Schlechtester Trade:
-17.72 GBP
Bruttoprofit:
314.81 GBP (13 625 pips)
Bruttoverlust:
-217.26 GBP (10 018 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (70.74 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
70.74 GBP (5)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
56.62%
Max deposit load:
11.34%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
77
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
1.76
Long-Positionen:
37 (48.05%)
Short-Positionen:
40 (51.95%)
Profit-Faktor:
1.45
Mathematische Gewinnerwartung:
1.27 GBP
Durchschnittlicher Profit:
8.51 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-5.43 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-28.07 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-35.45 GBP (3)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
51.70 GBP
Maximaler:
55.43 GBP (13.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.73% (55.43 GBP)
Kapital:
1.52% (7.08 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 126
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +44.22 GBP
Schlechtester Trade: -18 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +70.74 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -28.07 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.31 05:02
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 18:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 18:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

