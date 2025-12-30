- Прирост
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
31 (50.00%)
Убыточных трейдов:
31 (50.00%)
Лучший трейд:
44.22 GBP
Худший трейд:
-17.72 GBP
Общая прибыль:
248.49 GBP (11 590 pips)
Общий убыток:
-159.41 GBP (7 988 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (70.74 GBP)
Макс. прибыль в серии:
70.74 GBP (5)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
41.62%
Макс. загрузка депозита:
8.49%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
1.61
Длинных трейдов:
29 (46.77%)
Коротких трейдов:
33 (53.23%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
1.44 GBP
Средняя прибыль:
8.02 GBP
Средний убыток:
-5.14 GBP
Макс. серия проигрышей:
3 (-35.45 GBP)
Макс. убыток в серии:
-35.45 GBP (3)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
51.70 GBP
Максимальная:
55.43 GBP (13.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.73% (55.43 GBP)
По эквити:
1.17% (4.80 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|115
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
