Rumen Brukov

FORT KNOX

Rumen Brukov
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 22%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
31 (50.00%)
Убыточных трейдов:
31 (50.00%)
Лучший трейд:
44.22 GBP
Худший трейд:
-17.72 GBP
Общая прибыль:
248.49 GBP (11 590 pips)
Общий убыток:
-159.41 GBP (7 988 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (70.74 GBP)
Макс. прибыль в серии:
70.74 GBP (5)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
41.62%
Макс. загрузка депозита:
8.49%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
1.61
Длинных трейдов:
29 (46.77%)
Коротких трейдов:
33 (53.23%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
1.44 GBP
Средняя прибыль:
8.02 GBP
Средний убыток:
-5.14 GBP
Макс. серия проигрышей:
3 (-35.45 GBP)
Макс. убыток в серии:
-35.45 GBP (3)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
51.70 GBP
Максимальная:
55.43 GBP (13.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.73% (55.43 GBP)
По эквити:
1.17% (4.80 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 115
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +44.22 GBP
Худший трейд: -18 GBP
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +70.74 GBP
Макс. убыток в серии: -35.45 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.30 18:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 18:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.