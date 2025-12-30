- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
77
盈利交易:
37 (48.05%)
亏损交易:
40 (51.95%)
最好交易:
44.22 GBP
最差交易:
-17.72 GBP
毛利:
314.81 GBP (13 625 pips)
毛利亏损:
-217.26 GBP (10 018 pips)
最大连续赢利:
5 (70.74 GBP)
最大连续盈利:
70.74 GBP (5)
夏普比率:
0.14
交易活动:
56.62%
最大入金加载:
11.34%
最近交易:
44 几分钟前
每周交易:
77
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
1.76
长期交易:
37 (48.05%)
短期交易:
40 (51.95%)
利润因子:
1.45
预期回报:
1.27 GBP
平均利润:
8.51 GBP
平均损失:
-5.43 GBP
最大连续失误:
5 (-28.07 GBP)
最大连续亏损:
-35.45 GBP (3)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
51.70 GBP
最大值:
55.43 GBP (13.73%)
相对跌幅:
结余:
13.73% (55.43 GBP)
净值:
1.52% (7.08 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|126
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +44.22 GBP
最差交易: -18 GBP
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +70.74 GBP
最大连续亏损: -28.07 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
