İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
15 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (28.57%)
En iyi işlem:
19.80 USD
En kötü işlem:
-9.18 USD
Brüt kâr:
106.96 USD (1 894 pips)
Brüt zarar:
-19.18 USD (278 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (67.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
67.12 USD (6)
Sharpe oranı:
0.61
Alım-satım etkinliği:
82.43%
Maks. mevduat yükü:
1.69%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
5.61
Alış işlemleri:
14 (66.67%)
Satış işlemleri:
7 (33.33%)
Kâr faktörü:
5.58
Beklenen getiri:
4.18 USD
Ortalama kâr:
7.13 USD
Ortalama zarar:
-3.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-15.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.66 USD (3)
Aylık büyüme:
1.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
15.66 USD (0.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.26% (15.66 USD)
Varlığa göre:
1.45% (85.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.80 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +67.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.64 × 11
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
RSGFinance-Live
|2.57 × 23
|
ICMarkets-Live03
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
EuroUsd Only
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
1
100%
21
71%
82%
5.57
4.18
USD
USD
1%
1:500