Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
15 (71.42%)
Убыточных трейдов:
6 (28.57%)
Лучший трейд:
19.80 USD
Худший трейд:
-9.18 USD
Общая прибыль:
106.96 USD (1 894 pips)
Общий убыток:
-19.18 USD (278 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (67.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
67.12 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.61
Торговая активность:
82.43%
Макс. загрузка депозита:
1.69%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
5.61
Длинных трейдов:
14 (66.67%)
Коротких трейдов:
7 (33.33%)
Профит фактор:
5.58
Мат. ожидание:
4.18 USD
Средняя прибыль:
7.13 USD
Средний убыток:
-3.20 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-15.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.66 USD (3)
Прирост в месяц:
1.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
15.66 USD (0.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.26% (15.66 USD)
По эквити:
1.45% (85.68 USD)
Распределение
Символ
Сделки
Sell
Buy
EURUSD
21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
Символ
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
EURUSD
88
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
EURUSD
1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.64 × 11
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
RSGFinance-Live
|2.57 × 23
|
ICMarkets-Live03
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
