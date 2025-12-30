- Wachstum
Trades insgesamt:
21
Gewinntrades:
15 (71.42%)
Verlusttrades:
6 (28.57%)
Bester Trade:
19.80 USD
Schlechtester Trade:
-9.18 USD
Bruttoprofit:
106.96 USD (1 894 pips)
Bruttoverlust:
-19.18 USD (278 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (67.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
67.12 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.61
Trading-Aktivität:
82.43%
Max deposit load:
1.69%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
5.61
Long-Positionen:
14 (66.67%)
Short-Positionen:
7 (33.33%)
Profit-Faktor:
5.58
Mathematische Gewinnerwartung:
4.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-15.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15.66 USD (3)
Wachstum pro Monat :
1.49%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
15.66 USD (0.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.26% (15.66 USD)
Kapital:
1.45% (85.68 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +19.80 USD
Schlechtester Trade: -9 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +67.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.66 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.64 × 11
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
RSGFinance-Live
|2.57 × 23
|
ICMarkets-Live03
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
