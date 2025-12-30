- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
21
利益トレード:
15 (71.42%)
損失トレード:
6 (28.57%)
ベストトレード:
19.80 USD
最悪のトレード:
-9.18 USD
総利益:
106.96 USD (1 894 pips)
総損失:
-19.18 USD (278 pips)
最大連続の勝ち:
6 (67.12 USD)
最大連続利益:
67.12 USD (6)
シャープレシオ:
0.61
取引アクティビティ:
82.43%
最大入金額:
1.69%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
5.61
長いトレード:
14 (66.67%)
短いトレード:
7 (33.33%)
プロフィットファクター:
5.58
期待されたペイオフ:
4.18 USD
平均利益:
7.13 USD
平均損失:
-3.20 USD
最大連続の負け:
3 (-15.66 USD)
最大連続損失:
-15.66 USD (3)
月間成長:
1.49%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
15.66 USD (0.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.26% (15.66 USD)
エクイティによる:
1.45% (85.68 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.80 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +67.12 USD
最大連続損失: -15.66 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.64 × 11
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
RSGFinance-Live
|2.57 × 23
|
ICMarkets-Live03
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
EuroUsd Only
