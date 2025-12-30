- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
15 (71.42%)
Negociações com perda:
6 (28.57%)
Melhor negociação:
19.80 USD
Pior negociação:
-9.18 USD
Lucro bruto:
106.96 USD (1 894 pips)
Perda bruta:
-19.18 USD (278 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (67.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
67.12 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.61
Atividade de negociação:
82.43%
Depósito máximo carregado:
1.69%
Último negócio:
57 minutos atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
5.61
Negociações longas:
14 (66.67%)
Negociações curtas:
7 (33.33%)
Fator de lucro:
5.58
Valor esperado:
4.18 USD
Lucro médio:
7.13 USD
Perda média:
-3.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-15.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15.66 USD (3)
Crescimento mensal:
1.49%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
15.66 USD (0.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.26% (15.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.45% (85.68 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.64 × 11
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
RSGFinance-Live
|2.57 × 23
|
ICMarkets-Live03
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
