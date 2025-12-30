- Incremento
Total de Trades:
21
Transacciones Rentables:
15 (71.42%)
Transacciones Irrentables:
6 (28.57%)
Mejor transacción:
19.80 USD
Peor transacción:
-9.18 USD
Beneficio Bruto:
106.96 USD (1 894 pips)
Pérdidas Brutas:
-19.18 USD (278 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (67.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
67.12 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.61
Actividad comercial:
82.43%
Carga máxima del depósito:
1.69%
Último trade:
44 minutos
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
5.61
Transacciones Largas:
14 (66.67%)
Transacciones Cortas:
7 (33.33%)
Factor de Beneficio:
5.58
Beneficio Esperado:
4.18 USD
Beneficio medio:
7.13 USD
Pérdidas medias:
-3.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-15.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15.66 USD (3)
Crecimiento al mes:
1.49%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
15.66 USD (0.26%)
Reducción relativa:
De balance:
0.26% (15.66 USD)
De fondos:
1.45% (85.68 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +19.80 USD
Peor transacción: -9 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +67.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.66 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.64 × 11
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
RSGFinance-Live
|2.57 × 23
|
ICMarkets-Live03
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
EuroUsd Only
No hay comentarios
