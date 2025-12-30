- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
15 (71.42%)
亏损交易:
6 (28.57%)
最好交易:
19.80 USD
最差交易:
-9.18 USD
毛利:
106.96 USD (1 894 pips)
毛利亏损:
-19.18 USD (278 pips)
最大连续赢利:
6 (67.12 USD)
最大连续盈利:
67.12 USD (6)
夏普比率:
0.61
交易活动:
82.43%
最大入金加载:
1.69%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
21
平均持有时间:
5 小时
采收率:
5.61
长期交易:
14 (66.67%)
短期交易:
7 (33.33%)
利润因子:
5.58
预期回报:
4.18 USD
平均利润:
7.13 USD
平均损失:
-3.20 USD
最大连续失误:
3 (-15.66 USD)
最大连续亏损:
-15.66 USD (3)
每月增长:
1.49%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
15.66 USD (0.26%)
相对跌幅:
结余:
0.26% (15.66 USD)
净值:
1.45% (85.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.80 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +67.12 USD
最大连续亏损: -15.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.64 × 11
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
RSGFinance-Live
|2.57 × 23
|
ICMarkets-Live03
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
没有评论
