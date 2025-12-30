- 자본
- 축소
트레이드:
46
이익 거래:
37 (80.43%)
손실 거래:
9 (19.57%)
최고의 거래:
46.56 USD
최악의 거래:
-9.18 USD
총 수익:
346.16 USD (4 622 pips)
총 손실:
-33.85 USD (473 pips)
연속 최대 이익:
16 (177.57 USD)
연속 최대 이익:
177.57 USD (16)
샤프 비율:
0.67
거래 활동:
63.65%
최대 입금량:
4.30%
최근 거래:
16 분 전
주별 거래 수:
45
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
19.94
롱(주식매수):
32 (69.57%)
숏(주식차입매도):
14 (30.43%)
수익 요인:
10.23
기대수익:
6.79 USD
평균 이익:
9.36 USD
평균 손실:
-3.76 USD
연속 최대 손실:
3 (-15.66 USD)
연속 최대 손실:
-15.66 USD (3)
월별 성장률:
5.29%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
15.66 USD (0.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.26% (15.66 USD)
자본금별:
7.86% (473.79 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|312
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|4.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +46.56 USD
최악의 거래: -9 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +177.57 USD
연속 최대 손실: -15.66 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.64 × 11
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
RSGFinance-Live
|2.57 × 23
|
ICMarkets-Live03
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
EuroUsd Only
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
5%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
2
100%
46
80%
64%
10.22
6.79
USD
USD
8%
1:500