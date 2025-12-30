- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
15 (71.42%)
Loss Trade:
6 (28.57%)
Best Trade:
19.80 USD
Worst Trade:
-9.18 USD
Profitto lordo:
106.96 USD (1 894 pips)
Perdita lorda:
-19.18 USD (278 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (67.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
67.12 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
82.43%
Massimo carico di deposito:
1.69%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
5.61
Long Trade:
14 (66.67%)
Short Trade:
7 (33.33%)
Fattore di profitto:
5.58
Profitto previsto:
4.18 USD
Profitto medio:
7.13 USD
Perdita media:
-3.20 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-15.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.66 USD (3)
Crescita mensile:
1.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15.66 USD (0.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.26% (15.66 USD)
Per equità:
1.45% (85.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.80 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +67.12 USD
Massima perdita consecutiva: -15.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.64 × 11
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
RSGFinance-Live
|2.57 × 23
|
ICMarkets-Live03
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
EuroUsd Only
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
1
100%
21
71%
82%
5.57
4.18
USD
USD
1%
1:500