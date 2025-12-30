시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Gold Minion
Riyo Putra

Gold Minion

Riyo Putra
0 리뷰
안정성
113
0 / 0 USD
월별 60 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 218%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
552
이익 거래:
311 (56.34%)
손실 거래:
241 (43.66%)
최고의 거래:
80.50 USD
최악의 거래:
-49.97 USD
총 수익:
4 751.22 USD (420 750 pips)
총 손실:
-3 102.14 USD (271 026 pips)
연속 최대 이익:
18 (345.64 USD)
연속 최대 이익:
400.27 USD (12)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
0.87%
최대 입금량:
0.55%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
3.07
롱(주식매수):
424 (76.81%)
숏(주식차입매도):
128 (23.19%)
수익 요인:
1.53
기대수익:
2.99 USD
평균 이익:
15.28 USD
평균 손실:
-12.87 USD
연속 최대 손실:
24 (-225.79 USD)
연속 최대 손실:
-225.79 USD (24)
월별 성장률:
17.55%
연간 예측:
212.95%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
52.47 USD
최대한의:
537.27 USD (21.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.90% (536.95 USD)
자본금별:
2.64% (42.02 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 552
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 150K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +80.50 USD
최악의 거래: -50 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 24
연속 최대 이익: +345.64 USD
연속 최대 손실: -225.79 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.82 × 5926
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.06 × 187
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.13 × 833
Exness-MT5Real8
4.19 × 21
63 더...
리뷰 없음
2026.01.06 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.31 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 07:41
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 0.9% of days out of 777 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 07:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
