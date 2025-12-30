- 자본
- 축소
트레이드:
552
이익 거래:
311 (56.34%)
손실 거래:
241 (43.66%)
최고의 거래:
80.50 USD
최악의 거래:
-49.97 USD
총 수익:
4 751.22 USD (420 750 pips)
총 손실:
-3 102.14 USD (271 026 pips)
연속 최대 이익:
18 (345.64 USD)
연속 최대 이익:
400.27 USD (12)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
0.87%
최대 입금량:
0.55%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
3.07
롱(주식매수):
424 (76.81%)
숏(주식차입매도):
128 (23.19%)
수익 요인:
1.53
기대수익:
2.99 USD
평균 이익:
15.28 USD
평균 손실:
-12.87 USD
연속 최대 손실:
24 (-225.79 USD)
연속 최대 손실:
-225.79 USD (24)
월별 성장률:
17.55%
연간 예측:
212.95%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
52.47 USD
최대한의:
537.27 USD (21.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.90% (536.95 USD)
자본금별:
2.64% (42.02 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|552
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|150K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +80.50 USD
최악의 거래: -50 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 24
연속 최대 이익: +345.64 USD
연속 최대 손실: -225.79 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.82 × 5926
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.06 × 187
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.13 × 833
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
리뷰 없음
