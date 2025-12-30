SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Gold Minion
Riyo Putra

Gold Minion

Riyo Putra
0 comentários
111 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 227%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
551
Negociações com lucro:
311 (56.44%)
Negociações com perda:
240 (43.56%)
Melhor negociação:
80.50 USD
Pior negociação:
-49.97 USD
Lucro bruto:
4 751.22 USD (420 750 pips)
Perda bruta:
-3 057.89 USD (266 609 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (345.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
400.27 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
3.15
Negociações longas:
424 (76.95%)
Negociações curtas:
127 (23.05%)
Fator de lucro:
1.55
Valor esperado:
3.07 USD
Lucro médio:
15.28 USD
Perda média:
-12.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-225.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-225.79 USD (24)
Crescimento mensal:
9.39%
Previsão anual:
113.94%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
52.47 USD
Máximo:
537.27 USD (21.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.90% (536.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 551
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 154K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +80.50 USD
Pior negociação: -50 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 24
Máximo lucro consecutivo: +345.64 USD
Máxima perda consecutiva: -225.79 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.05 × 827
Sem comentários
2025.12.30 07:41
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 0.9% of days out of 777 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 07:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
