Negociações:
551
Negociações com lucro:
311 (56.44%)
Negociações com perda:
240 (43.56%)
Melhor negociação:
80.50 USD
Pior negociação:
-49.97 USD
Lucro bruto:
4 751.22 USD (420 750 pips)
Perda bruta:
-3 057.89 USD (266 609 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (345.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
400.27 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
3.15
Negociações longas:
424 (76.95%)
Negociações curtas:
127 (23.05%)
Fator de lucro:
1.55
Valor esperado:
3.07 USD
Lucro médio:
15.28 USD
Perda média:
-12.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-225.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-225.79 USD (24)
Crescimento mensal:
9.39%
Previsão anual:
113.94%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
52.47 USD
Máximo:
537.27 USD (21.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.90% (536.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|551
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|154K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +80.50 USD
Pior negociação: -50 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 24
Máximo lucro consecutivo: +345.64 USD
Máxima perda consecutiva: -225.79 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.05 × 827
