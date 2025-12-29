SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GP50200
Mingze Yang

GP50200

Mingze Yang
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 55 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
Weltrade-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
113
Kârla kapanan işlemler:
73 (64.60%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (35.40%)
En iyi işlem:
54.65 USD
En kötü işlem:
-17.66 USD
Brüt kâr:
632.35 USD (259 024 pips)
Brüt zarar:
-296.33 USD (219 399 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (58.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
104.89 USD (3)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
7.59%
Maks. mevduat yükü:
14.73%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
113
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
2.73
Alış işlemleri:
48 (42.48%)
Satış işlemleri:
65 (57.52%)
Kâr faktörü:
2.13
Beklenen getiri:
2.97 USD
Ortalama kâr:
8.66 USD
Ortalama zarar:
-7.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-123.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-123.01 USD (9)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
123.01 USD (3.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.57% (123.01 USD)
Varlığa göre:
11.00% (344.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 113
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 336
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 40K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +54.65 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +58.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -123.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
374 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.30 02:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 01:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GP50200
Ayda 55 USD
11%
0
0
USD
3.3K
USD
1
0%
113
64%
8%
2.13
2.97
USD
11%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.