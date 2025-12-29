- Büyüme
İşlemler:
113
Kârla kapanan işlemler:
73 (64.60%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (35.40%)
En iyi işlem:
54.65 USD
En kötü işlem:
-17.66 USD
Brüt kâr:
632.35 USD (259 024 pips)
Brüt zarar:
-296.33 USD (219 399 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (58.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
104.89 USD (3)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
7.59%
Maks. mevduat yükü:
14.73%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
113
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
2.73
Alış işlemleri:
48 (42.48%)
Satış işlemleri:
65 (57.52%)
Kâr faktörü:
2.13
Beklenen getiri:
2.97 USD
Ortalama kâr:
8.66 USD
Ortalama zarar:
-7.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-123.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-123.01 USD (9)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
123.01 USD (3.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.57% (123.01 USD)
Varlığa göre:
11.00% (344.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|113
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|336
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|40K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +54.65 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +58.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -123.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 55 USD
11%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
1
0%
113
64%
8%
2.13
2.97
USD
USD
11%
1:500