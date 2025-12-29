- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
107
利益トレード:
69 (64.48%)
損失トレード:
38 (35.51%)
ベストトレード:
54.65 USD
最悪のトレード:
-17.66 USD
総利益:
622.55 USD (251 566 pips)
総損失:
-295.44 USD (218 514 pips)
最大連続の勝ち:
19 (58.90 USD)
最大連続利益:
104.89 USD (3)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
7.59%
最大入金額:
14.73%
最近のトレード:
3 分前
1週間当たりの取引:
112
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
2.66
長いトレード:
48 (44.86%)
短いトレード:
59 (55.14%)
プロフィットファクター:
2.11
期待されたペイオフ:
3.06 USD
平均利益:
9.02 USD
平均損失:
-7.77 USD
最大連続の負け:
9 (-123.01 USD)
最大連続損失:
-123.01 USD (9)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
123.01 USD (3.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.57% (123.01 USD)
エクイティによる:
11.00% (344.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|327
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|33K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +54.65 USD
最悪のトレード: -18 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +58.90 USD
最大連続損失: -123.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
55 USD/月
11%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
1
0%
107
64%
8%
2.10
3.06
USD
USD
11%
1:500